Компания основного владельца ЕМС выкупила активы производителя гигиенических медизделий Tena

Компания Essity заявила о закрытии сделки по продаже российского бизнеса ООО «Новые технологии». По данным СПАРК-Интерфакс, компания-приобретатель на 94,5% принадлежит акционеру United Medical Group, основному владельцу многопрофильных клиник ЕМС Игорю Шилову, а еще на 5,5% – гендиректору сети клиник Андрею Яновскому.

В активе Essity три завода в РФ, включая предприятия в Светогорске Ленинградской области, Советске и Веневе Тульской области. На последнем, помимо средств личной гигиены, производятся подгузники для взрослых TENA. До конца 2022 года компания планировала запустить третью очередь предприятия в регионе, объем инвестиций в проект оценивался в 1,57 млрд рублей. На предприятиях компании работают 1,3 тысячи человек.

Компания объявила об уходе с российского рынка в апреле 2022 года. Активы компании в России оценивались в 1,7 млрд шведских крон. Убытки от продажи оцениваются в 0,5 млрд шведских крон и будут отражены в отчетности компании за III квартал 2023 года. Как ранее заверяли в Минпромторге, заводы продолжат работу, а передача активов Essity российскому покупателю не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции и не повлияет на ее стоимость.

Согласно СПАРК-Интерфакс, выручка российского представительства ООО «ЭсCиТи» в 2022 году составила 28,3 млрд рублей, чистая прибыль – 3,6 млрд рублей. Чистые продажи Essity в России составили примерно 2% от общего объема выручи глобальной компании, говорится в сообщении компании.

Европейский медицинский центр, основанный в 1989 году, является одним из крупнейших игроков российского рынка коммерческой медицины. Филиалы сети присутствуют в Москве и Московской области. Всего ЕМС объединяет 9 точек. В 2022 году скорректированная выручка компании составила 306,8 млн евро (около 27,4 млрд рублей). В августе 2022 года ЕМС приобрел 72% акционерного капитала в компании – дистрибьюторе медоборудования «Астра-77». Сумма сделки составила 52,7 млн евро.