Правительство расширило перечень подлежащих контролю наркотических средств

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России, был расширен. В списке появилась 21 новая позиция: вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов и синтетических каннабиноидов.

Правительство расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России. В списке появилась 21 новая позиция, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства. Соответствующее постановление № 1134 от 10.07.2023 опубликовано на портале правовой информации.

«В обновленный перечень вошли особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов», — уточняется в сообщении.

В правительстве пояснили, что принятое постановление направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ. В предыдущей редакции перечня было более 650 позиций.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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