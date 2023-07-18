Заведующую филиалом аптечной сети в Волгограде заподозрили в хищениях

В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей филиалом сети аптек. Ее подозревают в хищениях: по версии следствия, ущерб составил около 400 тыс. руб. Уголовное дело направлено в суд.

Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней заведующей филиалом сети аптек. Ее подозревают в хищениях (ч.3 ст.160 УК РФ), сообщили в пресс-службе надзорного органа. Имя обвиняемой и название аптечной сети не уточняются.

По версии следствия, заведующая имела доступ к кассе, сейфу и программному обеспечению. С декабря 2020 года по июнь 2021-го она систематически брала из кассы аптеки деньги. Чтобы скрыть свои действия, обвиняемая при помощи удаленного доступа вносила недостоверные сведения в программу якобы о передаче денег при инкассации. Таким способом она похитила порядка 400 тыс. руб. Преступление было вскрыто во время ведомственной ревизии.

Свою вину обвиняемая признала полностью. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский райсуд Волгограда. Заведующей филиалом грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: racool_studio/ru.freepik.com

Артем Косенок

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