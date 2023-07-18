Мурашко заявил о необходимости ограничить продажи препаратов для аборта

Глава Минздрава заявил, что необходимо ограничить продажи препаратов для прерывания беременности. Их нужно внести в перечень предметно-количественного учета (ПКУ).

Продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена. Об этом заявил по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает его слова «Интерфакс».

«Блок вопросов касался демографических, в том числе, направлений, в частности, ограничения продажи и перевод в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить», — сказал Мурашко.

По словам министра, препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях.

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Артем Косенок

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