Экс-замглавы рязанского Минздрава обжаловала заключение под стражу

Рассмотрение жалобы пройдет в Рязанском областном суде 19 июля.

О возбуждении уголовного дела в отношении Ирины Петиной стало известно 11 июля 2023 года. Тогда Советский районный суд Рязани удовлетворил ходатайство регионального управления СК РФ и поместил чиновницу под стражу до 9 сентября.

По данным региональных СМИ, тогда же был задержан и бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, занимавший указанный пост с 2017 по 2021 год. Оба задержания, предположительно, связаны с расследованием уголовного дела о закупках медоборудования в регионе. Официально ни в СК, ни в прокуратуре информацию об обстоятельствах дела и предполагаемой сумме полученной взятки не предоставили.

Ирина Петина занимала должность заместителя министра здравоохранения региона с 2011 по 2020 год. На посту она курировала работу отдела бухгалтерского учета и отчетности, государственных закупок и правового обеспечения, а также планово-финансового отдела. В июне 2020 года она стала представителем региона в Совете Федерации. Через два года ее сенаторские полномочия истекли и больше не продлевались.