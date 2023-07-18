Biocad и МЭЗ поставили Москве 1,2 млн упаковок лекарств по офсетным контрактам

С 2017 года Москва заключила семь офсетных контрактов с фармпредприятиями. По двум из них подрядчики – Московский эндокринный завод (МЭЗ) и Biocad – поставили уже 1,2 млн упаковок лекарств. Это в том числе препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, артериальной гипертензии, глаукомы, а также анальгезирующие и противомикробные средства, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Контракт с Biocad на поставку лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний заключен в 2017 году. Производство локализовано в Зеленограде на территории ОЭЗ «Технополис „Москва”», а поставки препаратов в медучреждения начались в 2021 году. С тех пор отгружено более 930 тысяч упаковок, в том числе 256 тысяч – с начала 2023 года.

По второму контракту – с МЭЗ, заключенному в 2021 году, – поставки начались в 2023-м. На данный момент столичные больницы получили уже 300 тысяч лекарств – анальгезирующие и противомикробные средства, препараты для лечения артериальной гипертензии и глаукомы и профилактики тромбоэмболических осложнений, а также применяемые в неврологии и психиатрии. Город будет покупать продукцию в течение восьми лет.

Большинство офсетных контрактов в фармацевтической отрасли московские власти заключили с «Р-Фарм». Группа компаний также стала исполнителем первого офсетного контракта в Санкт-Петербурге.

gxpnews