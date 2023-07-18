Amgen в кассации оспорила решение суда о недопоставке препаратов «Фармстору»

Арбитражный суд Московского округа встал на сторону американской Amgen в споре с дистрибьютором «Фармстор» о недопоставке товара на сумму 1,8 млрд рублей. Решением от 10 июля отменены в полном объеме постановления судов нижестоящей инстанции – Арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда, сообщили GxP News в пресс-службе Amgen.

В начале 2023 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Фармстора» к Amgen о поставке трех видов противоопухолевых лекарств на сумму 1,8 млрд рублей, признав незаконным отказ производителя выполнять условия контракта. Тогда в суде было доказано, что у Amgen отсутствовали технологические или экономические причины для отказа от поставки товара.

Суд предписал Amgen поставить заказчику требуемые «Вектибикс» (панитумумаб), «Эксджива» (деносумаб) и «Энплейт» (ромиплостим). Теперь же это решение отменено, так как Арбитражный суд Московского округа счел недоказанным факт нарушения действующих контрактов перед контрагентом, имевшим договор с компанией.

«Суд кассационной инстанции обратил внимание на то, что ООО „Амджен” не обязано безусловно выполнять все заявки контрагентов, а может исходить из наличия продукции, обеспечивая справедливый и равноправный доступ к продуктам компании с целью полноценного удовлетворения потребностей рынка и поддержки российских пациентов необходимой лекарственной терапией», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как говорится в постановлении суда, договор между Amgen и «Фармстором» расторгнут в сентябре 2022 года. Согласно уведомлению о расторжении, основанием является «факт недобросовестного поведения ООО „Компания Фармстор”». Уточняется, что дистрибьютор неоднократно представлял поддельные письма (с изъятием части текста) о дефектуре продукции Amgen, в частности препаратов «Эксджива» и «Вектибикс», составленные якобы от имени производителя и подписанные руководителем коммерческого департамента – Дианой Нечипасовой.

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