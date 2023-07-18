Сделку Pfizer и Seagen за $43 млрд проверяют на предмет монополии

На фоне блокировки процесса слияния компаний Аmgen и Horizon внимание Еврокомиссии и Федеральной торговой комиссии (ФТК) США привлекла также сделка Pfizer и Seagen, сообщает Bloomberg. Американская фармкорпорация Pfizer объявила о покупке биотехкомпании Seagen в марте 2023 года – за $43 млрд ($299 за акцию).

В источнике говорится, что Евросоюз уделяет особое внимание крупным сделкам в области биотехнологий. В настоящее время Еврокомиссия проводит расследование поглощения – закрытие сделки возможно только с ее одобрения. Кроме того, параллельно свое расследование на предмет монополии организовала ФТК США.

В мае 2023 года ФТК заблокировала сделку Amgen и Horizon на $27,8 млрд, выявив «монопольное положение» Amgen в отношении конкретных лекарств, используемых для лечения заболеваний щитовидной железы и хронической подагры. В июне к иску с требованием остановить сделку начали присоединяться штаты США.

Тем не менее Amgen надеется довести дело до конца и провести сделку к началу 2024 года. Компания утверждает, что мнение ФТК об объединении портфелей лекарств является «полностью спекулятивным и не отражает реальной конкурентной динамики, связанной с обеспечением пациентов лекарствами от редких заболеваний».

gxpnews