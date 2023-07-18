Сеченовский университет совместно с «Р-Фарм» запускает новую программу магистратуры

«Р-Фарм» стал партнером новой магистерской программы для предпринимателей в биомедицине, организованной Сеченовским университетом. Партнерами программы выступают также Сбер и STADA.

«Наша программа обладает уникальным набором особенностей: опыт от ключевых игроков рынка в сфере бизнеса (Сбер) и биомеда (ГК «Р-Фарм» и др.), прохождение самых популярных акселераторов стартапов, индивидуальное наставничество, научное консультирование от ведущих ученых Сеченовского университета Минздрава России на расстоянии вытянутой руки», – пояснила Елизавета Мельник, руководитель образовательной программы.

В рамках программы предусмотрены два акселератора для стартапов: Sechenov Tech и SberStudent. Свои проекты студенты будут дорабатывать с персональными менторами, после чего презентуют их инвесторам. Будет осуществляться поддержка студенческих академических, научных и карьерных мероприятий сторонними бизнес-экспертами и научными консультантами с доступом ко всей системе университета и возможностью посещения научных лабораторий Сбера.

Сообщается, что обучение будет проходить в смешанном формате – офлайн и онлайн. Для дистанционного формата обучения будет использоваться образовательная платформа Сбера «Академия Edutoria», и по окончании программы студенты получат степень магистра в области менеджмента.

gxpnews