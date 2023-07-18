Eli Lilly: препарат против Альцгеймера наиболее эффективен на начальной стадии

Экспериментальный препарат компании Eli Lilly с действующим веществом донанемаб замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера на 60% у пациентов, которым диагноз поставлен недавно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные испытаний.

У испытуемых с более поздними стадиями болезни результаты менее значительны. «Раннее выявление и диагностика могут реально изменить траекторию развития этого заболевания», – заявила президент подразделения неврологии компании Lilly Энн Уайт.

В ходе испытаний препарата зафиксированы серьезные побочные эффекты (отек мозга, кровоизлияние в мозг). Кроме того, прием донанемаба вызвал смерть трех человек. Проводившая исследования профессор кафедры болезни Альцгеймера Медицинской школы Университета Индианы Лиана Апостолова утверждает, что в большинстве случаев с побочными эффектами можно было справиться путем регулярного мониторинга с помощью МРТ или прекращения приема препарата, но в то же время она призывает не относиться слишком легкомысленно к нежелательным осложнениям донанемаба.

Напомним, препарат Eli Lilly, как и недавно одобренный Leqembi от компаний Eisai и Biogen, представляет собой раствор для внутривенного введения. Препарат удаляет из мозга пациентов с болезнью Альцгеймера отложения белка, называемого бета-амилоидом. Предположительно, прием донанемаба должен длиться до тех пор, пока амилоид не будет выведен полностью.

gxpnews