«Моторика» займется разработкой протезов нижних конечностей

На первом этапе компания разработает модуль стопы с микропроцессорным управлением, затем запланирован выпуск коленного модуля. Первый опытный образец планируется представить до конца 2024 года. Инвестиции компании в это направление, по сообщению «Моторики», могут составить от 100 млн рублей.

«Почти с самого основания компании нам пишут: «Видели ваши протезы рук, а не делаете ли вы что-нибудь для ног?» К сожалению, нам нечего было предложить. Накопив опыт в разработке и производстве протезов рук, а также в реабилитации пользователей, мы понимаем, что логичным шагом в развитии компании станет создание протезов нижних конечностей», – объяснил старт нового направления генеральный директор компании Андрей Давидюк.

«Моторика» – резидент «Сколково», разработчик изделий с применением технологий искусственного интеллекта – занимается созданием и производством функциональных протезов рук с индивидуальным дизайном с 2015 года. Сейчас компания производит активные тяговые и односхватные бионические протезы пальцев, кисти и предплечья, а также различные модули и платформы в дополнение к основным продуктам. На данный момент изготовлено более 5,7 тысячи протезов рук для пользователей из 17 различных стран, гласит пресс-релиз производителя.

В июне этого года в компании подтвердили, что ищут новых инвесторов, а также рассматривают проведение IPO. В компании намерены продолжить экспансию в России, СНГ, Индии и странах Юго-Восточной Азии. Приобретением доли в «Моторике» заинтересовалась АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

По данным СПАРК-Интерфакс, долей в 77,9% ООО «Моторика» владеет ООО «Хомо Актус», еще 22,1% – УК «Дальневосточный фонд высоких технологий», который в 2021 году инвестировал в компанию 300 млн рублей. В 2022 году компания выручила 610,4 млн рублей с чистой прибылью 85,4 млн рублей.

Фото: vecteezy.com

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