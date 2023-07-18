Amgen оспорила решение суда о поставке «Фармстору» препаратов на 1,8 млрд рублей

Теперь суд постановил передать дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

Спор начался в 2022 году, когда Amgen расторгла в одностороннем порядке договор оптовых поставок с «Фармстором». По версии Amgen, дистрибьютор «исказил официальную коммуникацию о наличии лекарственного препарата». «Фармстор» же подал иск к представительству Amgen в России – ООО «Амджен» – с требованием признать отказ незаконным и поставить партии ранее запрошенных препаратов.

«Фармстор» обратился в суд, поскольку посчитал одностороннее расторжение договора нелегитимным, следует из карточки дела. В Amgen же считают, что компания имела право расторгнуть договор в одностороннем порядке при должном уведомлении. Также нидерландская компания доказала, что «Фармстор» распространял поддельные письма, рассылая сообщения о дефектуре лекарственных средств медучреждениям, что и стало причиной расторжения договора. Дистрибьютор доказательства вескими не счел.

В феврале 2023 года Арбитражный суд Москвы встал на сторону истца и вынес решение, согласно которому Amgen должна была допоставить противоопухолевые препараты Вектибикс (панитумумаб) на 884,1 млн рублей, Эксджива (деносумаб) на 436,9 млн рублей, а также Энплейт (ромиплостим) от идиопатической тромбоцитопенической пурпуры на 443,4 млн рублей. Позицию первой инстанции позже подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд.

По мнению Арбитражного суда Московского округа, который рассмотрел кассационную жалобу Amgen, предыдущие инстанции не учли доводы ответчика в полном объеме. Согласно постановлению суда, заключенный между компаниями договор имел рамочный характер, который, по версии суда, не обязывал исполнять Amgen каждую из заявок. В соглашении также отсутствовали конкретные условия будущей поставки.