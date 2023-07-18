Eli Lilly представила противоречивые результаты исследования препарата от болезни Альцгеймера

Согласно отчету об исследовании от мая 2023 года, препарат LY3002813 (donanemab) замедлял развитие проблем с памятью и мышлением на 29% по сравнению с плацебо у пациентов, в мозге которых находили отложения двух ключевых белков болезни Альцгеймера – бета-амилоида и тау. Экспериментальный препарат является инъекцией, удаляющей отложения белка бета-амилоида из мозга пациентов.

В исследовании приняли участие более 1 700 человек из США, Китая и Бельгии. Анализ результатов также показал, что лекарство эффективно и среди пожилых пациентов на поздней стадии с высоким уровнем тау-белка, который связывают с наиболее прогрессивным развитием болезни Альцгеймера.

Сразу после публикации результатов в Eli Lilly заявили, что добились поставленных целей по исследованию экспериментального препарата. В июле 2023 года на Международной конференции ассоциации Альцгеймера в Амстердаме фармкомпания представила уточненные данные по исследованию и сообщила об удвоении эффективности препарата до 60%, если начать принимать лекарство при легких нарушениях у пациентов.

На конференции также раскрыли уточненную информацию и о неблагоприятном профиле безопасности donanemab. Отек мозга стал самым распространенным побочным эффектом препарата, он наблюдался у более 40% пациентов, ранее же компания сообщала о 24% пациентов с негативными последствиями терапии. В компании заверяют, что подобное явление довольно распространено при использовании антител, выводящих амилоид.

Кровоизлияние в мозг произошло у 31% членов группы, получавшей активное вещество, и примерно у 14%, получавших плацебо. Сообщается, что смерть трех пациентов была непосредственно связана с исследованием.

Данные для Reuters прокомментировала профессор – исследователь болезни Альцгеймера Университета Индианы Лиана Апостолова. Она предположила, что Eli Lilly может в будущем включить в исследования обязательный МРТ-скрининг пациентов, что, предположительно, снизит процент побочных явлений и летальных исходов.

В этом месяце FDA одобрило препарат Leqembi, разработанный японской и американской Biogen для замедления развития болезни Альцгеймера. Исследования препарата показали, что он приостанавливает снижение когнитивных способностей на 27%. Лекарство стало первым в своем роде медикаментом, полностью утвержденным в США.