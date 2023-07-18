Суд направил на новое рассмотрение дело между Amgen и «Фармстором»

Amgen добился отмены решения суда, который обязал производителя поставить российскому дистрибьютору препараты на сумму около 1,8 млрд руб. Дело будет рассмотрено повторно.

Кассационная инстанция Арбитражного суда Москвы отменила предыдущее решение, согласно которому Amgen должен был поставить ООО «Компания Фармстор» лекарственные препараты общей суммой около 1,8 млрд руб., а также направила дело на новое рассмотрение. Это следует из карточки дела.

В своем иске «Фармстор» утверждал, что производитель незаконно отказался поставить товар. Суд в первом решении также подтвердил, что у Amgen отсутствовали технологические или экономические причины для отказа от поставки препаратов «Вектибикс» (панитумумаб — противоопухолевый препарат), «Эксджива» (деносумаб — моноклональное антитело), «Энплейт» (ромиплостим — гемостатик).

В кассации суд указал: принимая предыдущие решения, «суды не дали правовой оценки доводам ответчика о рамочном характере договора, в котором сторонами не согласованы условия о поставке товаров определенного наименования и количества». При этом договором поставки конкретного товара должен был являться согласованный между Amgen и «Фармастором» бланк заказа (продаж), содержащий название и количество поставляемого товара, а обязанность поставить товар возникает у производителя только в момент принятия (акцепта) этого бланка.

К тому же, согласно материалам дела, Amgen утверждает, что расторгла заключенный с «Фармастором» договор из-за недобросовестного поведения дистрибьютора. По информации производителя, представители «Фармастора» неоднократно представляли поддельные письма о дефектуре продукции Amgen, в частности препаратов «Эксджива» и «Вектибикс», составленные от имени производителя и подписанные руководителем коммерческого департамента.

Фото: unsplash.com

Маргарита Грошева

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