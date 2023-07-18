В Госдуме предложили изменить грантовую поддержку ученых для увеличения разработки лекарств

Депутаты Госдумы намерены изменить грантовую поддержку ученых для увеличения разработки лекарственных средств. Они также предлагают перенастроить госзаказ.

Систему грантовой поддержки ученых для увеличения производства отечественных оригинальных лекарств необходимо изменить. Об этом заявила на «круглом столе» о законодательном регулировании отношений в сфере разработки отечественных лекарств в условиях санкций член Комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова, передает ее слова «Парламентская газета».

«Сформированная в стране система получения грантового финансирования для ученых не ориентируется на практический результат, она основывается на публикациях в рейтинговых журналах», — заявила Филатова.

Депутат считает, что все усилия ученых и промышленности надо направить на производство оригинальных препаратов, которые могли бы заместить самые дорогие и востребованные, которые сейчас закупают за рубежом. Нужна полная перенастройка госзаказа, формирование квалифицированного заказчика, регулирование интеллектуальной собственности и льготное налогообложение для разработчиков и научных центров и преференции при госзакупках для отечественных препаратов, подчеркнула Филатова.

Она отметила, что в России можно выйти к 2030 году на замещение 10—15% импортных препаратов. По итогам 2022 года, 84% из препаратов, приобретенных в рамках госзаказа, составили лекарства отечественного производства. Однако в денежном выражении это лишь 47%.

Филатова считает, что уже через 7—10 лет россияне будут находиться в критической зависимости от иностранных технологий, если в стране не развивать собственную науку и фармацевтику. В первую очередь, в этой сфере нужно прогнозирование на среднесрочную и долгосрочную перспективу и планирование на 10—15 лет и выше. Тогда ученые будут понимать, что нужно делать, а производители будут понимать, что будет спрос на их продукцию, отметила депутат.

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Артем Косенок

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