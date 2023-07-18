Филатова: «Более половины госбюджета на ЛП уходит на импортные препараты»

В 2022 году большая часть лекарств (84%), приобретенных в рамках госзаказа, являлась продукцией отечественного производства. Однако в денежном выражении эта доля составила только 47%, сообщила член Комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова в ходе круглого стола о законодательном регулировании отношений в сфере разработки отечественных лекарств в условиях санкций.

«То есть более половины госбюджета на приобретение лекарственных препаратов идет на закупку импортных препаратов, практически мы инвестируем в экономику и науку недружественных стран. А лидеры в этой сфере страны Евросоюза, США и Япония», – указала она. Политика цитирует издание «Парламентская газета».

Филатова считает, что в случае застоя в развитии науки и фармацевтики в ближайшие годы россияне окажутся в критической зависимости от иностранных технологий. В связи с этим необходимо усовершенствовать систему грантовой поддержки ученых, которые занимаются разработкой лекарств, и полностью перенастроить госзаказ в этой сфере, подчеркнула она.

Нынешний механизм грантового финансирования для ученых «не ориентируется на практический результат, а основывается на публикациях в рейтинговых журналах», что не делает разработку лекарств привлекательным направлением. «Нужна полная перенастройка госзаказа, формирование квалифицированного заказчика, регулирование интеллектуальной собственности и, разумеется, льготное налогообложение для разработчиков и научных центров и преференции при госзакупках для отечественных препаратов», – заявила политик.

При этом прогнозирование в данной сфере должно быть среднесрочным или долгосрочным (10-15 лет и выше): «Тогда ученые будут понимать, что нужно делать, а производители будут понимать, что будет спрос на их продукцию».

gxpnews