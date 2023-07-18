Johnson & Johnson подала в суд на критикующих ее детскую присыпку врачей

Johnson & Johnson (J&J) обвинила во лжи трех врачей, которые являются авторами исследований, где говорится о канцерогенности ее детской присыпки Baby Powder. Работы этих врачей приложены к материалам дела о тальке и используются для обоснования поданных против компании исков, сообщает Fierce Pharma.

Иски против врачей поданы «дочкой» J&J – LTL Management – в федеральный окружной суд штата Нью-Джерси. Заявитель утверждает, что Ричард Лоуренс Крадин, Тереза Суэйн Эмори и Джон Коултер Мэддокс приводят искаженную информацию в своих исследованиях о детской присыпке.

Так, они сообщают о 75 людях со злокачественной мезотелиомой, которые якобы подверглись воздействию вызывающего рак асбеста именно при использовании талька от J&J. Тем не менее J&J настаивает на том, что как минимум шесть из них могли подвергнуться воздействию асбеста в других случаях, не связанных с продукцией компании.

«Они публикуют свои недобросовестные судебные заключения в научных журналах. Они используют свои полномочия, чтобы придать своим публикациям ложную достоверность. Затем они основываются на этом мошенническом фундаменте, ссылаясь на работы друг друга», – сообщается в заявлении. Кроме того, руководитель юридической службы J&J Эрик Хаас публично обвинил авторов исследований в продажности, так как он считает, что их «преднамеренная клевета» спонсирована адвокатами истцов.

Притом что компания заявляет, что ее тальковые продукты безопасны, она не сопротивлялась снятию своей продукции с продажи в большинстве стран, где товар был доступен к покупке. В России, к слову, детская присыпка Baby Powder свободно продается. В апреле 2023 года Роспотребнадзор начал проверку на предмет опасности состава присыпки, однако ее результаты пока не известны.

Весной 2023 года J&J объявила о создании компенсационного фонда в размере $8,9 млрд для урегулирования исков, поданных потребителями из США и Канады. Компания надеется, что благодаря этому шагу удастся избежать более крупных затрат, которые могли бы быть в случае рассмотрения каждого из исков.

gxpnews