FDA одобрило вакцину Sanofi и AstraZeneca против РСВ у детей

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Российская компания-разработчик и производитель функциональных протезов «Моторика» (резидент «Сколково») объявила о запуске нового направления, в рамках которого ассортимент ее товаров пополнится протезами нижних конечностей. До этого момента компания специализировалась на производстве протезов верхних конечностей, сообщили GxP News в пресс-службе «Моторики».

«Накопив опыт в разработке и производстве протезов рук, а также в реабилитации пользователей, мы пониманием, что логичным шагом в развитии компании станет создание протезов нижних конечностей. Поэтому анонсируем новое направление», — заявил генеральный директор «Моторики» Андрей Давидюк.

Для реализации задуманного компания ищет партнеров и разработчиков. Рассмотрены будут только те проекты и команды, которые уже ведут собственные разработки, уточнил Давидюк. В компании также отметили, что инвестиции в новое направление могут составить несколько сотен млн рублей.

«Моторика» присутствует на рынке почти десять лет и входит в ТОП10 мировых компаний-производителей протезов. Сегодня сделано более 5,7 тысячи протезов рук для пользователей из 17 стран мира.

Команда начинала с детского активного тягового протеза кисти, напечатанного на 3D-принтере. Первые прототипы привлекли инвестиции, благодаря чему проект перерос в стартап и получил статус резидента «Сколково». С 2016 года компания запустила полноценное производство и начала продажи. А с 2021 года «Моторика» ведет исследования в области инвазивного очувствления протезов: пилоты-испытатели могут различать твердый предмет или мягкий, а также его размер.

По данным Федерального научного центра реабилитации инвалидов им Г. А. Альбрехта, в России ежегодно устанавливают более 42-45 тысяч протезов ног. Тем не менее, в 2023 году наметились сложности с получением протезов нуждающимися. А именно, инвалидам приходится подолгу ждать изделие, заявил в июне 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он потребовал решить этот вопрос.

В начале июля 2023 года Минпромторг представил дорожную карту по масштабированию производства протезов конечностей в стране. Прежде всего необходимо освоить выпуск биосовместимого силикона, мотор-редукторов и углепластиковых препрегов, определили в ведомстве.

gxpnews