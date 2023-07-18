Мурашко допустил слияние местных разработчиков МИС с крупными компаниями

С вопросом к Михаилу Мурашко обратился депутат Госдумы Федот Тумусов на пленарном заседании 18 июля. Тумусов попросил прокомментировать недавнее поручение, согласно которому 31-му региону предписано определиться с единой МИС. По мнению парламентария, такое решение ограничит конкуренцию среди ИТ-игроков, а значит, снизится качество услуг и затормозится цифровизация отрасли. Лучшим решением проблемы «лоскутного одеяла» Тумусов считает стандартизацию ИТ-процессов – именно по этому пути пока шел Минздрав.

Михаил Мурашко вспомнил, что сами депутаты обращались в Минздрав, Правительство и к президенту Владимиру Путину с просьбой решить проблему избыточного количества МИС и их операторов, так как в некоторых субъектах работали одновременно до 12 информсистем.

«Олигопольная конкуренция – самая жесткая, – продолжил министр. – У нас сегодня в стране минимум пять «единорогов» – больших компаний, разработчиков МИС, причем они все очень достойно идут. Конечно же, интеграция небольших компаний в том числе с этими мощными разработчиками – это усиление».

Глава Минздрава опроверг желание установить монополию, но уточнил, что те несколько компаний, которые будут работать в регионах, должны обеспечить «транспарентность и единое информационное поле».

Ранее Минздрав России предписал 31 региону разработать «план перехода на единую МИС» во всех государственных клиниках до конца 2024 года. Поручение, которое должно было быть исполнено до 1 июля, содержится в протоколе совещания от 25 мая 2023 года по вопросам развития единого цифрового контура ЕГИСЗ, однако конкретных параметров единой системы и ее оператора в документе не было. Среди регионов, куда ушло поручение, – Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская, Ростовская области и другие крупные субъекты.

Отсутствие единой информсистемы, уверены в Минздраве, затрудняет обмен данными и замедляет процесс цифровизации медучреждений. Например, в Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ) раскритиковали идею, потенциально приводящую к ограничению конкуренции. По данным опроса ассоциации, подавляющее большинство экспертов посчитали решение ведомства несвоевременным.

Среди крупнейших региональных операторов МИС на сегодня – РТ МИС, qMS, «N3.Здравоохранение» («Нетрика»), «Витакор», «Барс.МИС», «Медиалог», «Ариадна» и другие.

Фото: Госдума РФ

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