J&J выплатит онкопациенту из США $18,8 млн по делу о детской присыпке

Решение вынесено в пользу 24-летнего Эмори Эрнандеса Валадеса, который подал иск о денеженой компенсации в 2022 году. Истец заявлял, что у него развился один из видов рака – мезотелиома – в результате воздействия присыпки J&J, которую его мама использовала в детстве. По мнению суда, Эрнандес имеет право на денежное возмещение медицинских счетов, а также на моральную компенсацию.

Большинство подобных разбирательств были приостановлены из-за начатой Jonson&Jonson процедуры урегулирования претензий и процедуры банкротства LTL Management, которой делегирована работа с жалобами и исками потребителей. Однако главный судья США по делам о банкротстве Майкл Каплан разрешил рассмотрение дела Эрнандеса из-за его тяжелого состояния. Заболевание привело к поражению раком тканей вокруг сердца мужчины. Истец, однако, не сможет добиться выплаты, пока не завершится дело о банкротстве LTL Management.

Вице-президент J&J по судебным разбирательствам Эрик Хаас заявил, что компания подаст апелляцию на вердикт, назвав его несовместимым с результатами научных исследований, которые подтверждают безопасность детской присыпки и отсутствие в ней возбудителя рака – асбеста. Адвокаты компании считают, что не было доказательств ни связи мезотелиомы Эрнандеса с асбестом, ни того, что Эрнандес когда-либо подвергался воздействию загрязненного талька.

Впервые иск по делу о тальке подан в 1997 году массажисткой Дарлин Кокер, которая страдала мезотелиомой. Присыпку Johnson’s Baby она использовала во время массажа, а также для ухода за собой. Дело Кокер проиграла, суд закрыл его из-за отсутствия доказательств.

В середине – конце 2010-х J&J неоднократно проигрывала подобные разбирательства: в 2016 суд обязал компанию выплатить $72 млн семье женщины, умершей от рака яичников. В том же году другой пострадавшей с таким же диагнозом суд присудил $70 млн, а в 2018 году – $81 млн был выплачен истцу, страдавшему миеломой. По данным J&J, дело о тальке обошлось компании в общей сложности в сумму $4,5 млрд, что включает в себя расходы на вынесение вердиктов, урегулирование споров и судебные издержки

LTL Management, желая урегулировать длящийся 26 лет конфликт, предложила в апреле 2023 года выплатить $8,9 млрд для урегулирования более 38 тысячи исков и предотвращения новых разбирательств.

Эксперты, опрошенные Reuters, считают, что победа Эрнандеса может повлиять на обозначенную J&J стратегию урегулирования. Сейчас тысячи пострадавших добиваются отклонения заявки LTL на банкротство, поскольку уверены, что так компания уклонится от разбирательств по искам. Однако в J&J и LTL считают, что банкротство обеспечит справедливые суммы выплат истцам. Решения судов первых инстанций в компаниях сравнили с лотереей, «в которой одни стороны получают крупные выплаты, а другие – ничего».

В России первый иск по делу о загрязненном тальке в присыпках Johnson’s Baby был подан лишь в 2023 году. Общественная потребительская инициатива (ОПИ) подала иск в Кунцевский суд Москвы к российскому юрлицу американской Johnson&Johnson. Общественники потребовали обеспечить доступ российским потребителям к компенсационному фонду на сумму $8,9 млрд рублей, созданному компанией для выплат по искам в США и Канаде. Кроме того, ОПИ настаивает на запрете продажи присыпки в России.