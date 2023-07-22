«Росатом» увеличил долю в «Медскане» до 50%

Соглашение о передаче дополнительной доли подписали директор «Рустатом Хэлскеа» Игорь Обрубов и основатель АО «Медскан» Евгений Туголуков. По словам Туголукова, сделка позволит реализовать планы «Медскана» по созданию сети учреждений во всех регионах страны, а также внедрить передовые технологии, в том числе в ядерной медицине.

В феврале 2022 года подразделение «Росатома» приобрело 25,001% акций АО «Медскан». По данным Vademecum, эта доля обошлась госкорпорации в 1,7 млрд рублей.

В рейтинге ТОП200 частных многопрофильных клиник России по версии Vademecum сеть «Медскан» заняла 13-е место с выручкой 4,3 млрд рублей за 2021 год.

В конце 2021 года ГК объединяла московские сети клиник «Медскан» и «Медквадрат», Клинический госпиталь на Яузе (Москва), Hadassah в Сколково, сеть «Философия красоты и здоровья» в Пермском крае, клиники «Медассист» в Курске, Межрегиональный медицинский центр ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний в Воронеже, а также сеть МРТ в Южном федеральном округе и Рязанской области.

B июне 2023 года стало известно о переговорах «Медскана» о приобретении региональной сети клиник «Сова», которая насчитывает 10 медцентров в четырех регионах страны. По оценкам «Ведомостей», стоимость сделки может составить до 5 млрд рублей.

Фото: ГК «Медскан»

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