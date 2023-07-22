ДЗМ объявил повторный офсет на локализацию медицинской мебели за 5,1 млрд рублей

Согласно обновленному техническому заданию, в перечень изделий включено рабочее место офтальмолога, пост для медицинских сестер, реанимационные и функциональные кровати, гинекологические и офтальмологические кресла.

По сравнению с предыдущей редакцией, изменения внесены в позиции банкеток – их стоимость выросла с 27 и 33 тысяч рублей до 30 и 36 тысяч рублей, а из описания исключены изделия, обтянутые винилкожей, скорректирована цветовая гамма. В параметрах встраиваемых холодильных витрин сужены опции марки стали, из которых может быть произведено изделие, а их стоимость выросла с 298,8 тысячи рублей до 322,4 тысячи рублей. Изменения вынесены и в позиции столов. В результате сумма начальных максимальных цен за одну единицу изделия выросла с 21,4 млн до 22,6 млн рублей при сохранении лимита закупок в 5,1 млрд рублей.

Потенциально ДЗМ готов закупить 159 960 единиц мебели. Взамен инвестор должен в течение двух лет вложить не менее 100 млн рублей в локализацию простой медицинской мебели, за три года – не менее 250 млн рублей с учетом локализации сложных медизделий (рабочих мест врачей, медицинских кроватей для реанимации, гинекологических кресел и других).

Первоначальный конкурс на заключение офсета на локализацию и поставку медицинской мебели за 5,1 млрд рублей столичные власти объявили в феврале 2023 года. Однако месяц спустя конкурсная комиссия отказала в допуске к офсету всем четырем претендентам. Заявки отклонены из-за несоответствия предложенной продукции техническому заданию. Причинами стали другой цвет мебели, несоответствие габаритов и максимальной возможной нагрузки мебели. В результате процедура была признана несостоявшейся.

После этого один из потенциальных претендентов на офсет – производитель медицинской мебели «Медстальконструкция» (входит в ГК «Меги») – обжаловал в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отказ в допуске к офсету на локализацию профильной продукции в Москве за 5,1 млрд рублей. Изучив представленные материалы, ФАС посчитала, что заявка компании содержала отличные от условий техзадания позиции и признала жалобу необоснованной.