Холдинг «Инвитро» приобрел Роман Мирончик

«30 лет по человеческим меркам – это целая жизнь, это два поколения по меркам демографов, а для компании это совсем немного. Но я, к сожалению, не молодею, поэтому принял решение отойти от руководства компании и передать ее в другие руки», – написал Александр Островский в письме к команде.

Основатель холдинга отказался от комментариев, перенаправив запрос в пресс-службу. «Компания «Инвитро» подтверждает смену акционеров. Новым акционером компании является российский бизнесмен Роман Мирончик. Смена акционера никак не повлияет на текущую операционную деятельность компании, руководство которой продолжает осуществлять Юлия Полихова», – cообщили Vademecum в пресс-офисе компании. Сумму сделки в холдинге раскрыть отказались.

Роман Мирончик – член совета директоров Транскапиталбанка и микрофинансовой организации «Viva Деньги». По данным СПАРК-Интерфакс, выступает бенефициаром и совладельцем ряда крупных операторов недвижимости в Москве, включая офисный комплекс «Бахрушин Хаус» и торговый центр «Солнечный II» в Московской области. В июне 2023 года, следует из ЕГРЮЛ, Мирончик зарегистрировал юрлицо – АО «Холдинговая компания «Инвитро», гендиректором и бенефициаром которой выступает он сам.

Приобретение лаборатории не первый выход предпринимателя в медицинский бизнес. В сентябре 2022 года основанная акционерам Транскапиталбанка «ТКБ Инвестиции» заключила соглашение о стратегическом партнерстве с клиникой «Евроонко», по которому планировалась продажа доли в 20% медорганизации. Стоимость актива оценивалась в 3,5 млрд рублей.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Инвитро» до 3 июля 2023 года принадлежало кипрской «Инвитро Холдинг Лимитед». Владельцами офшора изначально выступали Валентин Дороничев (учредитель дистрибьютора «ОМБ», владелец инвесткомпании Medme), Владимир Куликовский (совладелец «ОМБ»), а также основатель и гендиректор холдинга «Инвитро» Александр Островский. Сейчас 100% компании принадлежит ООО «МС Груп», 99,9% долей которого принадлежит «Инвитро Холдинг Лимитед», а 0,1% – ООО «Медбиофинанс», в чью структуру владения также входит кипрская компания и само ООО «Инвитро». «Инвитро» 17 июля 2023 года подано заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе изменений, вносимых в учредительные документы.

О смене владельцев холдинга начали говорить в сентябре 2022 года. Тогда стало известно о переговорах основателей и совладельцев «Инвитро» о продаже как минимум доли в компании. Потенциальным покупателем называли Kismet Capital Group экс-гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина. Параметры возможного соглашения не раскрывались. В 2021 году компания рассчитывала на оценку более 70–80 млрд рублей. Основатель холдинга Александр Островский сообщал Vademecum, что лично в переговорах не участвовал и по состоянию на осень 2022 года был намерен остаться в компании.

Сеть лабораторий «Инвитро» основана в 1995 году. На данный момент холдинг объединяет 1 930 медицинских офисов в пяти странах и семь лабораторных комплексов, которые каждый день выполняют более 1 млн исследований. В портфель компании также входят диагностические центры, медицинские клиники, работающие в сегменте амбулаторно-поликлинического звена, и ветеринарная компания Vet Union. Выручка холдинга в 2021 году, по оценкам компании, составила 38–40 млрд рублей, более поздние данные не раскрывались.

Помимо лабораторной диагностики и оказания медуслуг, холдинг занимается проведением клинических исследований лекарств и медизделий. Так, в 2022 году лаборатории холдинга сосредоточили 47% от числа проводившихся в России КИ препаратов, на которые Минздрав выдал разрешения и которые находились в актуальном статусе. Компания нарастила долю на рынке КИ с 7% в 2014 году, а общий объем проектов, в которых принял участие холдинг, превысил тысячу. Ежегодно «Инвитро» выполняет более 200 тысяч различных тестов в ходе клинических исследований.

В 2022-2023 годах совершено несколько крупных сделок по покупке игроков рынка лабораторной диагностики. ГК «Медскан» и Сбер приобрели одну из крупнейших лабораторных сетей – KDL и сеть NovaScreen, а лабораторная служба «Хеликс» купила лидера рынка лабораторной диагностики Беларуси Synevo.

Фото: invitro.ru

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