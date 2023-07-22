Минздрав исключил из Госреестра три регудостоверения препаратов

Минздрав исключил из Госреестра три регистрационных удостоверения. Два владельца — это зарубежные компании из Венгрии и Украины, один — из России.

Из Госреестра отозвано три регистрационных удостоверения (РУ) на препараты. Информация об этом опубликована на сайте Минздрава 18 июля 2023 года. Два владельца регудостоверений — это зарубежные компании.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Трамадол» (трамадол), раствор для инъекций, 50 мг/мл, РУ — П N012716/01 от 22.10.2009, выдано ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», Украина; «Ригевидон 21+7» (левоноргестрел + этинилэстрадиол), таблетки, покрытые оболочкой, 0,15 мг+0,03 мг, РУ — П N015250/01 от 25.11.2009, выдано ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия; «Карведилол Санофи» (карведилол), таблетки, 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг, РУ — ЛС-000134 от 14.03.2012, выдано АО «Санофи Россия», Россия.

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Артем Косенок

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