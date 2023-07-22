ФСБ и МВД задержали подозреваемых в незаконной продаже лекарств

Сотрудники ФСБ и МВД задержали шестерых подозреваемых в незаконной продаже лекарственных средств. Обыски прошли в нескольких регионах страны, а доход от их криминального бизнеса превысил 30 млн руб.

МВД и ФСБ при содействии сотрудников Департамента кибербезопасности ПАО «Сбербанк» задержали шестерых участников организованной группы из разных регионов России. Их подозревают в торговле незарегистрированными лекарственными средствами (ч.2 ст.238.1 УК РФ). Задержанным предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе МВД.

Предварительно установлено, что препараты по неофициальным каналам ввозились из стран Восточной Азии. Подозреваемые продавали их оптом и в розницу с помощью рекламы в интернете, соцсетях и мессенджерах. Заказы направлялись через службы доставки во все регионы России.

Сотрудники тероргана Росздравнадзора по Москве и Московской области провели исследование одного из предлагаемых на продажу лекарственных средств. Согласно заключению специалистов представленный образец признан недоброкачественным, его использование может причинить вред здоровью.

При этом стоимость одной упаковки такого товара достигала 40 тыс. руб., а общий доход от криминального бизнеса превысил 30 млн руб. На территории Московского региона, Владимирской области и в городе Владивостоке полицейские провели обыски. Изъято свыше 500 упак. медикаментов, банковские карты и документы. На опубликованном МВД ролике с места обыска видно название одного из препаратов — «Лаеннек».

Двое задержанных помещены под домашний арест. Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В марте стало известно о возбуждении в Москве уголовного дела по факту незаконного оборота лекарственного средства (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ). Неизвестные в интернете, в том числе используя паблик в соцсети «ВКонтакте», незаконно сбывали рецептурный лекарственный препарат «Лаеннек».

В том же месяце в Следственном комитете по Москве сообщили о гибели девушки, попавшей в реанимацию после употребления препарата «Лаеннек». Предварительно установлено, что она принимала его для повышения иммунитета совместно со своим молодым человеком. По данным СМИ, речь шла о студентке Московского медицинского университета им. И.М. Сеченова и основателе «СберМаркета» Дмитрии Жулине.

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Артем Косенок

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