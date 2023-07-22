J&J подала в суд на критикующих тальк врачей

Johnson & Johnson подала в суд на четырех врачей. Они публиковали исследования, в которых указывалось на связь между продуктами компании на основе талька и раком. Также суд обязал J&J выплатить онкопациенту из США 18,8 млн долл. по делу о детской присыпке.

Дочерняя компания J&J LTL Management на прошлой неделе подала иск в федеральный суд Нью-Джерси на трех исследователей. От них требуют «отказаться и/или внести исправление» в исследование, в котором говорится, что загрязненные асбестом продукты J&J на основе талька вызывали у пациентов мезотелиому. Об этом сообщает Reuters.

Иски касаются Терезы Эмори и Джона Мэддокс, аффилированных с Peninsula Pathology Associates из Вирджинии и Ричарда Крадина, пульмонолога, который работал в онкологическом центре Массачусетской больницы общего профиля. В мае LTL подала иск против еще одного врача, Жаклин Молин, которая работает в Northwell Health в Нью-Йорке.

В 2019 году Молин опубликовала статью, в которой изучались случаи 33 онкологических пациентов. В ней утверждалось, что они взаимодействовали только с асбестом из талька Johnson & Johnson. Эмори, Крадин и Мэддокс в 2020 году выпустили свое исследование с участием 75 пациентов. LTL заявила, что все они скрыли тот факт, что эти люди подвергались воздействию асбеста и из других источников. Также в этих исках исследователей обвиняют в спекуляциях по поводу качества продукта и мошенничестве.

J&J столкнулась с более чем 38 тыс. судебных исков, в которых утверждалось, что продукты компании из талька, включая детскую присыпку, были загрязнены асбестом и вызывали рак яичников и мезотелиому.

В октябре 2022 года J&J выделила из своего состава компанию LTL Management, переложила на нее иски и подала заявление о защите от банкротства. Однако суд посчитал, что компания не испытывает финансовых трудностей и защита от банкротства ей не положена. В апреле компания предложила выплатить пострадавшим 8,9 млрд долл. и подала на банкротство во второй раз.

В этом месяце суд обязал Johnson & Johnson выплатить 18,8 млн долл. калифорнийцу Эмори Эрнандесу Валадесу, заявившему, что у него развился рак из-за контакта с детской присыпкой. Во время процесса банкротства большинство разбирательств отложили, но главный судья США по делам о банкротстве Майкл Каплан постановил продолжить судебный процесс, поскольку он может не дожить до завершения всех процедур банкротства.

В августе 2022 года J&J прекратила продажи детской присыпки на основе талька в пользу продуктов на основе кукурузного крахмала. Компания сослалась на рост числа судебных исков и «дезинформацию» о безопасности продукта.

Николай Соколов

pharmvestnik