Торнадо повредил один из крупнейших заводов Pfizer в США

AP News пишет, что со зданий завода была частично сорвана крыша. По словам шерифа округа Нэш Кейт Стоун, ветер разбросал находившиеся там препараты. «У меня есть сообщения о 50 тыс. поддонов с лекарствами, которые разбросаны по всему объекту и повреждены дождем и ветром», — сказала Стоун.

Завод производит препараты для анестезии и другие лекарства, а также почти 25% всех стерильных инъекционных препаратов, используемых в больницах США, говорится на сайте Pfizer. По данным компании, на объекте в Роки-Маунт работает более 4500 специалистов.

Представитель Университета здравоохранения штата Юта Эрин Фокс, считает, что ущерб «вероятно приведет к долгосрочному дефициту, пока Pfizer работает либо над переносом производства на другие площадки, либо над его восстановлением».



Фото: vecstock/ru.freepik.com

Николай Соколов

pharmvestnik