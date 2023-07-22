В Москве задержали подозреваемых в незаконной продаже Лаеннека

Правоохранители провели обыски в Москве, Владивостоке, Московской и Владимирской областях. Были изъяты более 500 упаковок различных препаратов (в том числе не зарегистрированных в РФ), банковские карты, документы. В МВД указывают, что стоимость одной упаковки контрафактных препаратов достигала 40 тысяч рублей. По предварительным оценкам, доход от возможных продаж превысил 30 млн рублей.

Не зарегистрированные в России препараты ввозились из стран Восточной Азии. Подозреваемые, считают правоохранители, торговали лекарствами с помощью мессенджеров и соцсетей. Задержанным предъявили обвинение по ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок, совершенные организованный группой). Двое задержанных помещены под домашний арест, двое находятся под подпиской о невыезде, остальным запрещены определенные действия.

В конце марта 2023 года скончалась 22-летняя студентка Первого МГМУ им. И.М. Сеченова – предположительно, после инъекции иммуностимулятора Лаеннек. Девушка училась на пятом курсе медвуза и якобы делала капельницы со своим молодым человеком. По данным СМИ, второй пострадавший – основатель «СберМаркета» Дмитрий Жулин. Он был госпитализирован «с температурой 41 и септическим шоком», состояние пациента удалось стабилизировать.

О начале собственного расследования в марте 2023 года заявили и в Росздравнадзоре. «Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области изучит обстоятельства случившейся трагедии», – говорилось в сообщении.