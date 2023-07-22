Производитель медтехники НИПК «Электрон» внесен в реестр недобросовестных поставщиков

Вызвавший претензии прибор законтрактован в ноябре 2020 года по одному из первых КЖЦ, которые разыгрывала «Гормедтехника» Департамента здравоохранения Москвы. «Электрон» стал победителем конкурса за 967,68 млн рублей на поставку рентгеновских аппаратов, предложив оборудование и сервис по цене 711,67 млн рублей.

В мае 2021 года НИПК «Электрон» отгрузил заказчику аппарат «КРД-Эксперт». По условиям контракта, до 13 июля 2021 года компания должна была провести демонстрацию работоспособности оборудования и совместно с заказчиком убедиться в его соответствии условиям договора. Процедура должна была пройти 12 июля, однако была остановлена по просьбе АО «НИПК «Электрон» ввиду неготовности оборудования. В конце июля при проведении повторной проверки ГАУ «Гормедтехника» обнаружило несоответствие прибора с техническим заданием контракта и потребовало устранить нарушения. На финальную проверку, состоявшуюся 11 августа 2021 года, «Гормедтехника» привлекла специалистов ФГБУ «ВНИИМТ» Росздравнадзора, которые подтвердили наличие несоответствий. В середине августа «Гормедтехника» предложила «Электрону» расторгнуть договор и выплатить неустойку, однако компания отказалась от разрыва контракта.

В результате спор между сторонами перешел в Арбитражный суд Москвы и затянулся на два года. «Гормедтехника» настаивала на расторжении контракта и выплате неустойки. В ходе разбирательства суд назначил экспертизу, по результатам которой АНО «Союзэкспертиза» при ТПП РФ пришла к выводу, что технические характеристики поставленного товара не соответствуют техническим характеристикам, указанным в приложении. В марте 2023 года арбитражный суд удовлетворил требования «Гормедтехники» в полном объеме, обязал расторгнуть контракт и взыскать с НИПК «Электрон» 8,7 млн рублей неустойки. Компания обжаловала решение в апелляции, однако Девятый апелляционный суд оставил его без изменений.

На основании решения арбитражного суда ФАС своим приказом с 14 июля 2023 года внесла АО «НИПК «Электрон» в реестр недобросовестных поставщиков. Vademecum направил запрос в компанию.

НИПК «Электрон» – один из российских производителей диагностического оборудования, включая рентгеновские аппараты, УЗИ и томографы. В 2021 году выручка компании составила 3,199 млрд рублей, чистая прибыль – 148,7 млн рублей, более поздние финансовые показатели компании не раскрываются.

Медтехника компании входит в протекционистский перечень российской радиоэлектронной продукции, что позволяет применять правило «второй лишний» на госторгах и получать приоритет при поставках медоборудования в государственные медучреждения.

В конце 2020 года НИПК «Электрон» стала победителем ряда конкурсов столичной «Гормедтехники» на общую сумму 5,306 млрд рублей. Однако «Гормедтехнику» не устроила банковская гарантия, предоставленная компанией для подписания договора, в результате чего заказчик посчитал НИПК «Электрон» уклонившейся от заключения контракта. В результате «Гормедтехника» отказалась от поставок НИПК «Электрон» и подписала договор не с победителем тендера, а с другим производителем рентгеновского оборудования – «С.П. Гелпик». Еще один контракт на 1,958 млрд рублей был расторгнут по инициативе заказчика – ГАУ «Гормедтехника» – из-за завышенной на 181,3 млн рублей стоимости платежей за оборудование в поданной заявке, на которую не обратила внимания конкурсная комиссия при подведении итогов тендера.

Ранее оборудование НИПК «Электрон» попадало в поле зрения следственных органов. В январе 2020 года Управление СК РФ по Саратовской области возбудило уголовное дело в связи с поставкой в медучреждения региона 18 ультразвуковых сканеров НИПК «Электрон» с датчиками, имеющими, по мнению следователей, признаки незарегистрированных медизделий. Фигурантом этого дела стала экс-министр здравоохранения региона Наталья Мазина.

Летом 2022 года МВД объявило в розыск руководителя НИПК Александра Элинсона по неназванной статье Уголовного кодекса. Подробности дела не раскрывались. В самой компании утверждали, что Элинсон находится на лечении за границей, а попадание в базу розыска назвали технической ошибкой. В июле 2023 года временно исполняющим обязанности гендиректора АО «НИПК «Электрон» назначен Алексей Картавцев, с 2017 года выступавший консультантом компании.

Фото: minzdravkk.ru

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