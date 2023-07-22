Эксперты выступили против ужесточения отпуска препаратов для абортов

Эксперты выступили против инициативы Минздрава внести препараты для абортов в перечень ПКУ. По их мнению, это никак не повлияет на «черный рынок», но усложнит отпуск средств в аптеках.

Эксперты заявили о рисках предметно-количественного учета (ПКУ) абортивных препаратов мизопростола и мифепристона. Минздрав ранее пообещал внести эти лекарственные средства в соответствующий перечень до конца года. Необходимость такой меры министерство и Госдума объясняют тем, что в России сформировался «черный рынок» продажи таких медикаментов и есть врачи, которые «торгуют ими из-под полы». Однако опрошенные «Медицинским вестником» специалисты в этом усомнились.

По словам эксперта ВОЗ, врача-гинеколога Любови Ерофеевой, массовых злоупотреблений со стороны медработников при обращении этих препаратов в стране не зафиксировано. По ее словам, проводилось несколько исследований, в которых количество официально зарегистрированных абортов соотносилось с объемом реализованных в медучреждениях таблеток, эти цифры совпадали. При этом эксперт отметила, что «черный рынок» абортивных средств существует в приграничных с Китаем регионах из-за ввоза контрабандного мифепристона. Однако от этого избавиться с помощью ПКУ не получится, поскольку таких лекарств официально и так в России не существует.

Перечень ПКУ содержит в основном наркотические, психотропные и другие сильнодействующие препараты. Внесение лекарств в этот список означает, что производители, аптеки и медучреждения обязаны вести журналы по отпуску таких веществ и фиксировать все изменения в количестве. Если мифепристон внесут в этот список, то даже контрацептив «Женале» аптекам можно будет продавать только по рецепту на бланке 148-1/у-88, который придется затем хранить три года. За нарушение правил первостольнику или врачу в этом случае грозит штраф до 20 тыс. руб., рассказала изданию юрист практики фармацевтика и здравоохранение «Пепеляев Групп» Таисия Кубрина.

По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, количество аптек, которые готовы работать с ПКУ, значительно меньше их общего числа. Соответственно доступность средств для экстренной контрацепции снизится, а цена на них вырастет. По его мнению, внесение в перечень ПКУ мифепристона кажется «элементом лоббизма» другого экстренного контрацептива — левоноргестрела. Показания у двух контрацептивов одни и те же, а доступность последнего теперь будет значительно выше, считает Беспалов.

Ранее Минздрав предложил дополнить перечень лекарств, подлежащих ПКУ, тремя препаратами. Два из них используют для медикаментозного аборта: мифепристон и мизопростол. Ожидается, что документ в случае принятия вступит в силу с апреля 2024 года. Глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил инициативу тем, в ведомстве видят злоупотребления по этому направлению. Эти средства должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях.

Фото: freepik/www.freepik.com

Артем Косенок

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