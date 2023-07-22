Novartis купила разрабатывающую РНК-препараты компанию

Novartis заплатит 500 млн долл. за приобретение DTx Pharma, которая специализируется на лечении неврологических заболеваний с помощью технологии малой интерферирующей РНК.

Novartis приобрела биотехнологическую компанию DTx Pharma. Об этом сообщается на сайте компании. По условиям сделки Novartis выплатит 500 млн долл. авансом и может доплатить еще столько же в зависимости от успеха разработок DTx.

Novartis заявила, что DTx заинтересовала ее по нескольким причинам. У компании есть кандидатный препарат для лечения болезни Шарко—Мари—Тута и ряд наработок по малой интерферирующей РНК.

Болезнь Шарко—Мари—Тута — это наследственное заболевание, поражающее нервную систему. Против него пока нет одобренных препаратов.

Малые интерферирующие РНК (siRNA) нарушают путь, по которому клетки транслируют ДНК в белки. Препараты на основе этой технологии могут препятствовать этому процессу, предотвращая или ограничивая выработку специфических белков, ответственных за некоторые заболевания.

Novartis сделала большую ставку на этот подход и в 2019 году приобрела The Medicines Company вместе с препаратом для лечения холестерина под названием Leqvio, получившим одобрение FDA в 2021 году. Она также сотрудничала в этой области с Alnylam Pharmaceuticals, включая проект по лечению печеночной недостаточности.

Доставка этих препаратов в необходимое место в организме затруднена, особенно при заболеваниях, которые не касаются печени. Технология DTx предназначена для преодоления этих проблем путем конъюгации малых интерферирующих РНК с определенными типами жирных кислот, которые могут помочь доставить лекарство в нужные клетки.

Компания намерена использовать технологию DTx для «исследования потенциала по доставке лекарств во внепеченочные ткани», говорится в заявлении Фионы Маршалл, главы Института биомедицинских исследований Novartis.

Novartis также получит две программы на ранней стадии разработки для лечения других нейробиологических показаний.

Николай Соколов

pharmvestnik