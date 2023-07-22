«  
  »

Центр лекобеспечения объявил четыре аукциона на закупку ЛП для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения  граждан объявил четыре аукциона на поставку для «Круга добра» препаратов «Трансларна» (МНН аталурен), «Коселуго» (МНН селуметиниб), «Апбрави» (МНН селексипаг). Прием заявок на участие в аукционах завершается 26 июля. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее центр сообщил, что из-за отсутствия заявок на участие не удалось провести аукцион на поставку препарата «Оркамби» в дозировке 188 мг + 150 мг, а также один из двух аукционов на поставку «Ксалкори».

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание подачи заявок
1 Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг 225,00 г лекарственной формы 25 813,37 5 808 008,25 26.07.2023
2 Селуметинибкапсулы, 10 мг 8640,00 капс. (шт.) 6380,00 55 123 200,00 26.07.2023
3 Селексипагтаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг 540,00 табл. (шт.) 3022,58 1 632 193,20 26.07.2023
4 Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг 1740,00 табл. (шт.) 2916,21 5 074 205,40 26.07.2023

gxpnews

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

21 июля, 2023 | Просмотров: 106