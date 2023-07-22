Центр лекобеспечения объявил четыре аукциона на закупку ЛП для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил четыре аукциона на поставку для «Круга добра» препаратов «Трансларна» (МНН аталурен), «Коселуго» (МНН селуметиниб), «Апбрави» (МНН селексипаг). Прием заявок на участие в аукционах завершается 26 июля. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее центр сообщил, что из-за отсутствия заявок на участие не удалось провести аукцион на поставку препарата «Оркамби» в дозировке 188 мг + 150 мг, а также один из двух аукционов на поставку «Ксалкори».