Центр лекобеспечения объявил четыре аукциона на закупку ЛП для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил четыре аукциона на поставку для «Круга добра» препаратов «Трансларна» (МНН аталурен), «Коселуго» (МНН селуметиниб), «Апбрави» (МНН селексипаг). Прием заявок на участие в аукционах завершается 26 июля. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее центр сообщил, что из-за отсутствия заявок на участие не удалось провести аукцион на поставку препарата «Оркамби» в дозировке 188 мг + 150 мг, а также один из двух аукционов на поставку «Ксалкори».
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг
|225,00 г лекарственной формы
|25 813,37
|5 808 008,25
|26.07.2023
|2
|Селуметиниб, капсулы, 10 мг
|8640,00 капс. (шт.)
|6380,00
|55 123 200,00
|26.07.2023
|3
|Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг
|540,00 табл. (шт.)
|3022,58
|1 632 193,20
|26.07.2023
|4
|Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг
|1740,00 табл. (шт.)
|2916,21
|5 074 205,40
|26.07.2023