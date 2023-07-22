«Герофарм» поставила в Венесуэлу трехмесячный запас инсулина

Российская компания «Герофарм» отправила в Венесуэлу партию генно-инженерных инсулинов человека короткой и средней продолжительности действия, состоящую из 1,1 млн упаковок. Этого объема хватит для удовлетворения потребности всех 2 млн инсулинозависимых пациентов южноамериканской страны на срок до трех месяцев, сообщает ТАСС.

Помимо этого, в Венесуэлу доставлено более 40 тысяч многоразовых шприц-ручек для самостоятельного введения препарата.

Поставлять инсулин в Венесуэлу Россия начала не так давно. Всего на данный момент страна получила 7 млн упаковок российского инсулина. В 2024 году там планируется начать его производство, соглашение о долгосрочном сотрудничестве между компанией «Герофарм» и правительством Венесуэлы уже заключено.

Ранее сообщалось, что в 2022 году «Герофарм» выпустила в оборот 7,4 млн упаковок инсулина, что на 68% выше, чем в предыдущем году. Объем производства продолжает расти: за первые три месяца 2023 года произведено на 30% больше упаковок по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

gxpnews