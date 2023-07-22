ФМБА: препарат Leqembi от Альцгеймера зарегистрируют в РФ в 2023 году

Препарат Leqembi (леканемаб) от компаний Eisai и Biogen, недавно получивший одобрение FDA, может быть зарегистрирован в России уже в нынешнем году. Об этом сообщила руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Елена Катунина.

«Леканемаб – это зарубежный препарат, ожидается, что его регистрация будет в ближайшее время – осенью-зимой», – заявила она в ходе приуроченной ко Всемирному дню мозга пресс-конференции.

Препарат стал первым в США полностью одобренным средством для борьбы с болезнью Альцгеймера, который замедляет прогрессирование нейродегенеративного заболевания путем удаления липких сгустков токсичного белка бета-амилоида из мозга. Тем не менее Leqembi может вызвать тяжелые побочные эффекты, вплоть до кровоизлияния в мозг.

gxpnews