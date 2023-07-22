ВОЗ нашла в продаже токсичный сироп от кашля с несуществующим производителем

В африканском Камеруне в продаже выявлен потенциально опасный для здоровья и жизни сироп от кашля, реализуемый под торговой маркой Naturcold. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), уточнив, что продукт содержит сильно превышающее норму количество диэтиленгликоля.

Найденное в сиропе вещество крайне токсично и может привести к смерти из-за острого отравления, передает Reuters. В образцах Naturcold анализ показал 28,6% вещества при допустимом пределе в 0,1%.

Также выяснилось, что на упаковке препарата указана ложная информация о производителе. В качестве компании-изготовителя заявлена Fraken International, зарегистрированная в Соединенном Королевстве, однако власти Великобритании не подтвердили эти данные.

В ВОЗ надеются установить происхождение сиропа и отыскать его производителя. Расследование началось в Гамбии, Индонезии и Узбекистане после смерти не менее 300 малолетних детей из-за употребления сиропов от кашля от разных производителей, в том числе индийских. Причиной гибели стала почечная недостаточность. После этого выявленные подозрительные сиропы от кашля сняли с производства, однако угроза реализации токсического товара остается до сих пор, предупреждают в ВОЗ.

Одной из версий произошедшего является намеренная подмена основного ингредиента для сиропов – пропиленгликоля – на более дешевые и не предназначенные для употребления внутрь токсичные диэтиленгликоль и этиленгликоль. На каком этапе производства эти вещества попали в фармпродукцию, на данный момент неизвестно.

gxpnews