В Тульской области сменился министр здравоохранения

О кадровых перестановках стало известно 18 июля в ходе оперативного совещания в правительстве. Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, среди ключевых задач у Дмитрия Маркова в качестве зампреда – реабилитация участников специальной военной операции.

Зампредом правительства Тульской области Марков стал в августе 2020 года. Он курирует сферу здравоохранения и обеспечивает взаимодействие с территориальными управлениями Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Также он работает с фондами ОМС, социального страхования и Главным бюро медико-социальной экспертизы. В июле 2021 года Маркова также назначили и. о. министра здравоохранения Тульской области. На этом посту он сменил Алексея Эрка, бывшего главой ведомства с октября 2019 года.

Михаил Малишевский окончил Тюменский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Он является доктором медицинских наук. В разные годы возглавлял лечебный факультет Тюменской государственной медицинской академии, работал замдиректора Департамента здравоохранения города Севастополя.

Малишевский занимался методической поддержкой реализации нацпроекта «Здравоохранение» в составе координационного центра Минздрава России (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»), возглавлял управление организации стационарной медицинской помощи Минздрава Московской области. В октябре 2020 года Михаил Малишевский назначен заместителем главы Минздрава Тульской области.