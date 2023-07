Bloomberg обвинил FDA в отсутствии надзора за дешевыми безрецептурными ЛП Что даст решение «второй лишний» российским производителям » J&J присоединилась к оспорившим закон о снижении инфляции Merck & Co. и BMS Johnson & Johnson (J&J) подала иски к Министерству здравоохранения и социального обеспечения США, а также центрам Medicare и Medicaid Services с целью оспорить некоторые положения закона о снижении инфляции. В частности, компания считает, что положение о ценообразовании на лекарства нанесет ущерб инновационным разработкам. В соответствии с положением закона, власти США оставили за собой право устанавливать цены на ряд рецептурных лекарств, в том числе закупаемых по страховке. В заявлении J&J говорится, что установленная схема вынудит компании продавать свои инновационные, защищенные патентами препараты по ценам, существенно ниже рыночных. «Это нарушит цикл инноваций в фармацевтической отрасли, обеспечивающий пациентам доступ к новейшим препаратам», – считает руководство J&J. С 2016 года J&J и ее «дочка» Janssen инвестировали в исследования и разработки около $65,7 млрд. Впервые положение закона, касающееся ценообразования на лекарства, оспорила Merck & Co. Компания предупредила, что оно приведет к сокращению прибыли игроков фармрынка и вынудит их отказаться от разработки новых революционных методов лечения заболеваний. Затем аналогичный иск подала Bristol-Myers Squibb (BMS), также раскритиковав механизм согласования цен на лекарства. Чуть позже к ним присоединилась американская отраслевая группа Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. В иске, направленном организацией в окружной суд Техаса, говорится, что в законе речь идет не о переговорах о ценообразовании, а о «распоряжении государства, замаскированном под переговоры». gxpnews