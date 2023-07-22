ФАС согласовала цену на российский препарат для лечения гемофилии «Эйтоплазм»

Речь идет об отечественном биоаналоге зарубежных лекарственных препаратов из донорской плазмы. ЛС является жизненно необходимым для пациентов с нарушениями свертываемости крови. «Эйтоплазм» будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий оказания медицинской помощи. Однако ФАС не огласила стоимость препарата.

«Выход нового дженерика увеличит конкуренцию на этом товарном рынке и позволит снизить стоимость закупки препаратов в России в том числе за счет снижения зарегистрированных цен относительно зарубежных аналогов более чем на 8%. Это

повысит доступность лечения для граждан», – говорится в сообщении.

Ранее ФАС согласовала цену на лекарственный препарат «Лапатиниб-Химрар» с действующим веществом лапатиниб производства АО «ИИХР» группы компаний «ХимРар». Это первый отечественный дженерик с таким МНН.

gxpnews