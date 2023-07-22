FDA разрешило назначать Veklury пациентам на диализе

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение препарата Veklury (ремдесивир) компании Gilead у пациентов с COVID-19 при тяжелой почечной недостаточности, требующей диализа. На данный момент это единственный в США противовирусный препарат, разрешенный к применению на всех стадиях заболевания почек.

Решение основано на клинических данных, включающих результаты исследования третьей фазы REDPINE (NCT04745351), которое доказало безопасность препарата при лечении пациентов с тяжелой почечной недостаточностью. По оценкам Gilead, в США хроническими заболеваниями почек, которые могут способствовать проявлению тяжелых осложнений при COVID-19, страдают 37 млн человек, в Европе – около 75 млн.

В России аналог Veklury – «Ремдесивир» – производят «Фармасинтез» и «Р-Фарм». В 2022 году ФАС согласовала стоимость за упаковку препарата от «Р-Фарм» в размере 3840 рублей. «Согласованная цена в два раза ниже зарегистрированной в 2020 году цены на первый в России дженерик. Он произведен компанией „Фармасинтез”», – говорилось в сообщении антимонопольной службы.

gxpnews