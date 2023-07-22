Pfizer заявила о нехватке антибиотиков для борьбы с сифилисом

Pfizer заявила о нехватке своего ЛП бициллина LA, также известного как пенициллин G бензатин, который применяется при лечении сифилиса. Поставки ЛП будут ограниченых в 2024 году из-за увеличенного спроса на инъекционные антибиотики.

Pfizer объясняет сбои поставок «сложной комбинацией» факторов, в том числе «значительным» увеличением спроса и ростом заболеваемости сифилисом, написал в обновлении директор больницы опиоидов и предварительно заполненных шприцев Кевин Мартин. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, только в период с 2017 по 2021 год число случаев заражения сифилисом увеличилось почти на 75%, в результате чего в 2021 году их число превысило 176 000 человек.

Ожидается, что все дозы комбинированных пенициллиновых шприцев компании закончатся в течение третьего квартала этого года. Поставки версии пролонгированного действия и ее педиатрической дозировки сократятся к концу второго квартала. Производитель пообещал уделить приоритетное внимание своим производственным мощностям бициллина длительного действия.

Из шести лекарственных форм, которые производит Pfizer, две комбинированные дозы вернутся на склад к третьему кварталу 2024 года, а две формы пролонгированного действия должны вернуться ко второму кварталу 2024 года.

gxpnews