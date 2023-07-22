Завод «Росатома» по производству радиофармпрепаратов откроют в 2025 году в Обнинске

Предприятие «Росатома» по производству радиофармпрепаратов в Обнинске (Калужская область) начнет работу в 2025 году. Ввод объекта в эксплуатацию позволит госкорпорации увеличить количество наименований выпускаемых препаратов такого класса с 11 до 25, заявил первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров.

Он уточнил, что в последующие годы планируется дальнейшее расширение ассортимента радиофармпрепаратов, в том числе с использованием мощностей нового завода. «Уверен, что эти радиофармпрепараты будут востребованы не только в нашей стране, но и всеми нашими партнерами по БРИКС», – добавил Комаров на форуме по ядерной медицине стран БРИКС. Его цитирует ТАСС.

Он также объявил о готовности «Росатома» к усилению партнерских отношений со странами БРИКС – возможно как расширение номенклатуры поставляемых изотопов, так и создание радиофармпрепаратов на их основе.

«Мы готовы вместе с коллегами из БРИКС создавать такие макрорегиональные центры компетенций, которые, помимо решения проблем здравоохранения в наших государствах, могут выходить и на рынки третьих стран», – заключил Кирилл Комаров.

О планах по строительству завода на площадке НИФХИ им. Л. Я. Карпова в Обнинске стало известно в начале 2022 года. Тогда сообщалось, что выпуск первой партии продукции состоится уже в 2024 году. Гендиректор «Русатом Хэлскеа» (предприятие «Росатома») Наталья Комарова уточняла, что «там будет производиться широкая номенклатура радиофармпрепаратов и активных фармацевтических субстанций, включая наиболее востребованные продукты на основе йода‑131, самария‑153, молибдена‑99 и перспективные радиофармпрепараты на основе лютеция‑177, актиния‑225 и радия‑223».

gxpnews