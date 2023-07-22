На Тайване отзывают препарат GSK от астмы из-за частиц стекла во флаконах

Тайваньское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (TFDA) инициировало отзыв двух партий препарата для терапии тяжелой бронхиальной астмы Nucala компании GSK после того, как во флаконе с лекарством обнаружились частицы стекла. Весь товар, относящийся к двум партиям № MX9M и № S34T, изымут к 7 августа, сообщает Fierce Pharma со ссылкой на местное издание Focus Taiwan.

GSK подтвердила факт отзыва партий. При этом представитель компании сообщил, что о подозрительном флаконе просигнализировала одна из тайваньских больниц, он был из партии с номером MX9M. Опасения по поводу второй партии, изготовленной на той же производственной линии, привели к ее отзыву тоже.

Всего под отзыв подпал 2591 флакон, около 1500 из которых уже проданы на Тайване. В среднем в стране используется около 4690 флаконов Nucala в год, и альтернативы препарату в стране нет. GSK пообещала, что выделит примерно 1500 флаконов из партий, которые отправились в другие страны.

В марте 2023 года около 4,3 млн единиц препарата от мигрени Nurtec от Pfizer вывели из оборота из-за упаковки, так как ее признали небезопасной для детей. Препарат используется для лечения острой головной боли и в качестве профилактики эпизодической мигрени у взрослых, а для применения в детском возрасте не предназначен. Оказалось, что упаковка у Nurtec слишком ненадежная, ввиду чего до лекарства может добраться ребенок.

gxpnews