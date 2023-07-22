Минздрав: санкции не затронули разработки российских радиофармпрепаратов На Тайване отзывают препарат GSK от астмы из-за частиц стекла во флаконах » Петр Толстой предлагает РФ выйти из ВОЗ Выход России из состава Всемирной организации здравоохранения находится «на очереди» после разрыва отношений с Советом Европы. Об этом «Ведомостям» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой (фракция «Единая Россия»). Депутат напомнил, что есть ряд международных организаций, «работа в которых на сегодняшний день для России уже не актуальна»: «ВОЗ поддержала санкции в отношении нашей страны, они закрыли офис [по профилактике неинфекционных заболеваний в Москве], который работал. Они пытаются навязать России представления и правила, которые не соответствуют нашим ценностям. Совокупность этих факторов наталкивает на мысль, что нечего нам делать в этой организации». Претензии к ВОЗ возникли и во время рассмотрения в Госдуме законопроекта о запрете смены пола. В частности, Толстой говорил, что нижняя палата парламента обратилась к правительству, чтобы оно отменило те положения, которые легализуют и поощряют различные сексуальные девиации в рамках принятия МКБ-11 (последняя версия международной классификации болезней, в России сейчас действует предыдущая версия – МКБ-10). Однако идею не поддерживает Минздрав. «[17 июля в Госдуме] на эту тему говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он считает, что очень важна работа [ВОЗ] по предупреждению различных эпидемий и пандемий», – сказал сам Толстой. Запросы в Минздрав, Роспотребнадзор и ВОЗ остались без ответов. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отказалась от комментариев. По словам источника в руководстве Госдумы, выход из ВОЗ – личная инициатива Толстого. Депутат продвигает ее давно, вопрос в парламенте коллегиально не обсуждался. Другой собеседник говорит, что исполнительная власть против инициативы Толстого, так что «полемика продолжится». Вклад ВОЗ в борьбу с инфекционными заболеваниями в России был минимален, в том числе и во время пандемии коронавируса, считает депутат Госдумы Алексей Куринный. ВОЗ играет более значимую роль в предотвращении болезней и в организации централизованных поставок медикаментов в бедные страны. «Но разорвать мосты мы всегда успеем. Членство в ВОЗ – это глобальный процесс, несмотря на то что, безусловно, она находится под влиянием США, как основного источника поступления средств, и других недружественных стран», – сказал Куринный. России нужно сохранить отношения с ВОЗ и продолжить сотрудничество, уверен также сенатор и врач Владимир Круглый. Покинув организацию, Россия встанет «на путь той самой изоляции, поддержав таким образом политику коллективного Запада», считает он. gxpnews