Минздрав: санкции не затронули разработки российских радиофармпрепаратов

Санкции, введенные в отношении РФ зарубежными странами, не затронули разработки отечественных радиофармпрепаратов, которыми занимается в том числе расположенный в Обнинске Калужской области филиал Национального медицинского исследовательского центра радиологии – Медицинский радиологический научный центр им. А. Ф. Цыба. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев во время посещения МРНЦ участниками делегации БРИКС.

«Усилиями и руководства страны, и руководства НМИЦ была адаптирована, с одной стороны, законодательная база, с другой – сама работа центра по минимизации влияния, поэтому сегодня зарубежные санкции не затронули эту область работы по обеспечению доступности передовой терапии для наших сограждан», – сказал Глаголев, отвечая на вопрос ТАСС, влияют ли санкции на разработку и производство отечественных радиофармпрепаратов.

По словам замминистра, НМИЦ в Обнинске занимается созданием радионуклидов и радионуклидной терапии более 60 лет и имеет «очень значимую автономию». «Те разработки, которые были начаты, <…> уникальны, они опираются на отечественные материалы. Более того, мы создаем системы, которые позволяют производить препараты рения не только в НМИЦ радиологии, но и в региональных клиниках», – добавил Глаголев.

Как отметил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн, сегодня институт разрабатывает достаточно широкую линейку препаратов. «Основными препаратами являются „Лютеций-177”, „Актиний-225”, „Рений-188”. Это целая платформа, из которой можно получить десяток препаратов, активных не только для лечения онкологических заболеваний, но и неонкологических воспалительных заболеваний», – пояснил Каприн.

gxpnews