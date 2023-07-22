CBS: Разрушение завода Pfizer может вызвать дефицит ЛС в США

Повреждение завода фармацевтической компании Pfizer в Северной Каролине может привести к серьезному дефициту некоторых лекарственных средств в стране. По информации телеканала CBS, там производились обезболивающие, а также 25% всех инъекционных препаратов.

Ранее в американском городе Роки-Маунт (штат Северная Каролина) прошел торнадо. В числе построек, которые повредил смерч, оказался завод Pfizer – одно из крупнейших в мире предприятий по производству стерильных инъекционных препаратов. По словам шерифа округа Нэш Кейт Стоун, на заводе хранится большое количество разбросанных лекарств.

Завод производит анестетики и почти 25% всех стерильных инъекционных препаратов, используемых в США. Эрин Фокс, старший директор аптеки Университета здравоохранения штата Юта, сказала, что ущерб «вероятно приведет к долгосрочному дефициту, пока Pfizer работает либо над переносом производства на другие площадки, либо над восстановлением».