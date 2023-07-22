В Ставропольском крае откроют новый медицинский институт

По направлению «лечебное дело» институт планирует принять 600 человек, на «сестринское дело» – 360 студентов, из них 210 человек будут учиться по очно-заочной форме. Обучение по обоим направлениям, как выяснил Vademecum, будет платным, бюджетных и целевых мест не предусмотрено.

Согласно информации с сайта медвуза, плата за обучение с каждым годом будет увеличиваться. Так, первый год обучения по направлению «лечебное дело» будет стоить 109 900 рублей, последний (пятый) – 134 900 рублей (всего – 734 400 рублей). Очная форма обучения по направлению «сестринское дело» на первом курсе обойдется в 89 900 рублей, на последнем – в 104 900 рублей (всего – 389 600 рублей), стоимость очно-заочной формы обучения по этому направлению за 4 года и 6 месяцев составит 468 100 рублей.

Глава Невинномысска Михаил Миненков рассказал, что необходимая для открытия вуза документация подготовлена в «рекордные сроки» – за четыре месяца. Институт уже получил лицензию Рособрнадзора.

Как отметили соучредители вуза, практику студенты будут проходить в городской больнице Невинномысска и других местных медучреждениях. В клиниках надеются, что вскоре их штат пополнится терапевтами и врачами скорой помощи.

В регионе, помимо нового института, высшее медобразование можно получить в Ставропольском госмедуниверситете («лечебное дело», «педиатрия», «стоматология», «сестринское дело»), в Северо-Кавказском федеральном университете («лечебное дело», «фармация», «медицинская биохимия») и в Пятигорском медико-фармацевтическом институте («лечебное дело», «фармация», «медицинская биохимия» и «стоматология»).

Ставропольский ГМУ в рейтинге Северо-Кавказского федерального округа по версии агентства RAEX занимает третье место среди всех вузов территории. Этот университет также будет участвовать в пилотном проекте по созданию электронных дипломов.

Сейчас в системе здравоохранения Ставропольского края работают около 9 тысяч врачей и 20 тысяч специалистов среднего звена. Штат медорганизации укомплектован на 82,1% среди врачей и на 86,3% среди медработников среднего звена.