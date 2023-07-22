Мелик-Гусейнов покинет пост в нижегородском Минздраве и возглавит футбольный клуб

Министром здравоохранения региона, по словам губернатора, вскоре может стать первая замглавы ведомства Галина Михайлова. На пост вице-губернатора, курирующего соцблок, рассматривается кандидатура первого заместителя министра финансов региона Андрея Чечерина.

«Уход «Ковид Валерьевича» из правительства Нижегородской области для меня — решение непростое. <…> Я мало видел в своей жизни людей, настолько порядочных, человечных, искренних, ответственных, работоспособных», – прокомментировал отставку Никитин.

Давид Мелик-Гусейнов родился в Пятигорске в 1978 году. Окончил Пятигорскую государственную фармацевтическую академию и Пятигорский лингвистический университет. В 1998 году стал помощником генерального директора региональной аптечной сети «Кавминводы фарм». В 2003 году пришел на работу в Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт», а в 2009 году стал гендиректором «Фармэксперт. Аналитика и консалтинг». В 2010 году перешел в аналитическую компанию Cegedim Strategic Data.

С 2015 по 2019 год Мелик-Гусейнов работал директором НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Депздрава Москвы, в 2019-2020 годах возглавлял департамент проектной деятельности Минздрава РФ. Является членом Экспертного совета по здравоохранению при ФАС России.

В 2020 году специалист месяц работал директором центра «Медицинские продукты и сервисы» в Сбербанке. В марте того же года Мелик-Гусейнов стал вице-губернатором Нижегородской области, а с мая начал совмещать эту должность с постом главы регионального Минздрава.

На посту заместителя губернатора Давид Мелик-Гусейнов курировал региональные Министерство здравоохранения, Министерство образования, науки и молодежной политики, Министерство социальной политики, Управление по труду и занятости населения.