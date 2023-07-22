Балльную систему локализации распространят на питательные среды для микроорганизмов Мелик-Гусейнов покинет пост в нижегородском Минздраве и возглавит футбольный клуб » НМИЦ радиологии будет развивать в Калужской области исследовательские проекты Правительство Калужской области и НМИЦ радиологии подписали соглашение о взаимодействии в сфере здравоохранения. Стороны будут создавать условия для развития совместных научно-исследовательских проектов. Кроме того, НМИЦ и правительство региона договорились повышать качество медпомощи, которая оказывается в подведомственных Минздраву Калужской области медицинских организациях. Соглашение подписано на Международном экспертном форуме по ядерной медицине стран БРИКС. Мероприятие проходит в наукограде в Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба. На форуме участники обсуждают ряд важных вопросов отрасли – статус и перспективы развития диагностического оборудования для ядерной медицины в странах БРИКС, тенденции в области радионуклидной диагностики, перспективные направления радионуклидной терапии. Международный экспертный форум по ядерной медицине стран БРИКС проходит 20-21 июля 2023 года в Обнинске. В мероприятии принимают участие представители России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Источник: телеграм-канал «Калуга 24» vademec