Балльную систему локализации распространят на питательные среды для микроорганизмов

Поправки планируется внести в постановление Правительства РФ №719 от 17 июля 2015 года. Балльная система будет учитывать капиталоемкость, добавленную стоимость, перспективность и критичность технологий производства сред для более точного определения уровня локализации производства в России.

По данным ведомства, объем производства питательных сред в России находится на уровне 0,7-0,8 тысячи тонн в год в натуральном выражении и 1,2-1,3 млрд рублей – в деньгах.

Общий объем российского рынка питательных сред оценивается на уровне 1,9 тысячи тонн и 9,6 млрд рублей, причем доля российской продукции составляет порядка 40% в натуральном выражении и 14% – в стоимостном. Импорт по позиции в 2022 году составил 70% в натуральном выражении и 64% – в стоимостном. Основные страны – экспортеры в РФ в 2022 году –Китай (33%), США (28%), Австрия (10%), Франция (7%), Германия (6%) и Великобритания (3%).

Объем рынка госзаказа такой продукции оценивается в 2 млрд рублей по №44-ФЗ и порядка 500 млн рублей по №223-ФЗ, что составляет около четверти российского рынка.

Правительство готовится к переходу на балльную систему оценки страны происхождения медтехники и изделий с 2021 года. В мае того года Минпромторг опубликовал проект поправок к постановлению №719, предложив ввести балльную систему оценки страны происхождения медтехники для компьютерных томографов, рентгеновской аппаратуры (включая маммографы и С-дуги), плоскопанельных цифровых рентгеновских детекторов, электрокардиографов, аппаратов УЗИ и других медизделий. Три месяца спустя ведомство представило новый проект балльной системы определения страны происхождения в отношении еще 22 видов медизделий, включая вакуумные пробирки и двусторонние иглы для взятия венозной крови, коронарные стенты и катетеры. Эти проекты не были утверждены.

В июне 2022 года в Минпромторге сообщили о намерении включить в новый Порядок определения уровня локализации кресла-коляски с электрическим приводом, а также медицинские кровати. В ноябре стало известно, что Минпромторг планирует распространить балльную систему оценки уровня локализации на медицинскую технику в 2023 году.

В конце декабря 2022 года Правительство России утвердило балльную систему определения страны происхождения для 24 наименований медицинских изделий. Изменения коснулись гелей-лубрикантов, спиртовых, медицинских, сорбционных салфеток, перевязочных материалов, раневых, атравматичных, гидрогелевых, антимикробных повязок, одноразовых пробирок и двусторонних игл для взятия венозной крови, инструментов для микрохирургии, шприцев-инъекторов, баллонных катетеров, средств по уходу за стомой, комплектов для остеосинтеза, а также коронарных стентов, покрытых и не покрытых лекарственным средством.

В феврале 2023 года Минпромторг представил для общественного обсуждения обновленную редакцию поправок в Правила определения страны происхождения медицинского оборудования. Балльную систему планируется распространить на 18 видов медтехники, включая аппараты ИВЛ, компьютерные томографы, маммографы, рентгеновское оборудование, стерилизаторы, УЗИ и лабораторное оборудование для работы с ПЦР.

Для каждой из групп установлен перечень обязательных требований, а также список технологических операций, который должен выполняться на территории стран ЕАЭС для подтверждения происхождения продукции. Количество баллов учитывается с 2023 года, а минимальный порог для признания продукции евразийской или российской растет ежегодно до 2025 года.