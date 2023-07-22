Препарат «Церетон» компании «Сотекс» стал лидером назначений среди препаратов с МНН холина альфосцерат

Согласно результатам исследования Ipsos Comcon «Мониторинг назначений врачей» за I кв. 2023 года», лидером назначений у неврологов и терапевтов амбулаторного звена в крупнейших городах России в своем МНН стал производитель ноотропного препарата «Церетон» – компания «Сотекс».

Среди всех препаратов с МНН холина альфосцерат на препарат производителя пришлось 42,2% выписки у неврологов и 53,3% выписки у терапевтов. Таким образом, «Церетон» занял первое место в назначениях неврологов и терапевтов амбулаторного звена.

«Церетон» – первый отечественный препарат холина алфосцерата вышедший на рынок в 2009 году. Результатом длительного опыта применения стало высокое доверие врачей, основанное на собственном опыте клинического применения.

«Церетон» – клинически изученный препарат. За время своего присутствия на отечественном рынке он прошел исследования клинической эффективности и безопасности при хронической ишемии мозга, последствиях цереброваскулярной патологии, остром нарушении мозгового кровообращения, дегенеративных и инволюционных заболеваниях головного мозга. «Церетон» также прошел клинические исследования эффективности и безопасности при последствиях черепно-мозговой травмы у детей.

По результатам проведенного исследования «Церетон» стал единственным препаратом холина альфосцерата, разрешенным к применению у детей: «Церетон» раствор для приема внутрь 120 мг/мл разрешен к применению с 6 лет, «Церетон» капсулы 400 мг разрешен с 11 лет.

«Церетон» имеет значимое ценовое преимущество перед оригинальным холином альфосцератом, производится в 8-ми формах выпуска и в 3-х лекарственных формах (капсулы 400 мг, раствор для приёма внутрь 120 мг/мл, раствор для в/в и в/м введения 250мг/мл 4 мл), что помогает врачу подобрать индивидуальную терапию для каждого пациента.

Благодаря непрерывному расширению линейки и производству уникальных форм «Церетон» стал доступнее и удобнее для пациентов, находящихся на длительной терапии. Так «Церетон» капсулы 400 мг №112 рассчитаны на 5 недель терапии, что может помочь пациенту соблюсти режим приема препарата, который отражается на эффективности терапии.

«Церетон» раствор для приема внутрь в уникальной дозировке 120мг/мл содержит разовую дозу 600 мг в 5 мл раствора, а не в 7 мл как у остальных препаратов холина альфосцерата в форме раствора для приема внутрь, что может быть удобнее для приема пациентам с нарушениями глотания.

Уникальная дозировка «Церетон» раствор для приема внутрь 120 мг/мл разработана также для удобства титрования в зависимости от возраста пациента детского возраста. Наличие в упаковке дозирующего устройства в виде пипетки с адаптером может облегчить титрование и прием препарата.

Стремление «Сотекса» непрерывно усовершенствовать препарат, высокая ответственность перед пациентами и врачами позволили стать этому лекарственному средству лидером назначений среди неврологов и терапевтов амбулаторных лечебных учреждений.

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